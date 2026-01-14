Esordio vincente per Bolelli e Vavassori ad Adelaide Johnson Zielinski sconfitti e quarti prenotati

Da oasport.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Bolelli e Andrea Vavassori iniziano positivamente il 2026 ad Adelaide, conquistando una vittoria nel secondo turno dell’ATP 250. Il duo italiano ha superato Johnson e Zielinski con un punteggio di 7-6(2) 6-2, assicurandosi un posto tra i quarti di finale. La partita ha dimostrato solidità e determinazione, segnando un buon inizio di stagione. Nel frattempo, Johnson e Zielinski sono stati eliminati, lasciando spazio alle speranze degli azzurri

Simone Bolelli e Andrea Vavassori aprono la loro stagione 2026 con una vittoria. Il duo azzurro batte con il punteggio di 7-6(2) 6-2, nel secondo turno (per loro il primo) dell’ATP 250 di Adelaide la pericolosa coppia formata dal britannico Luke Johnson e dal polacco Jan Zielinski. Ora la difficile questione rappresentata dalla coppia EcuadorCroazia formata da Marcelo Arevalo e Mate Pavic. Nel primo set il riassunto è molto semplice: nessun break e neanche alcun deciding point. Non solo: si arriva solo due volte a 30, una volta per coppia. Il risultato inevitabile è il tie-break, nel quale gli italiani piazzano un parziale di sei punti consecutivi dallo 0-1 al 6-1 e, con quello, diventano irraggiungibili. 🔗 Leggi su Oasport.it

esordio vincente per bolelli e vavassori ad adelaide johnson zielinski sconfitti e quarti prenotati

© Oasport.it - Esordio vincente per Bolelli e Vavassori ad Adelaide, Johnson/Zielinski sconfitti e quarti prenotati

Leggi anche: ATP Finals 2025, Bolelli-Vavassori sconfitti da Heliovaara-Patten: gli Azzurri eliminati

Leggi anche: ATP Adelaide 2026: speranze, riscatti e Bolelli/Vavassori tra i temi nell’Australia del Sud

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Esordio vincente per Bolelli e Vavassori ad Adelaide, Johnson/Zielinski sconfitti e quarti prenotati - Simone Bolelli e Andrea Vavassori aprono la loro stagione 2026 con una vittoria. oasport.it

esordio vincente bolelli vavassoriAndrea Vavassori si ferma contro Vukic ad Adelaide - Niente da fare per Andrea Vavassori, che si ferma al secondo turno dell'ATP 250 di Adelaide, sconfitto dal giocatore di casa Aleksandar Vukic per 6- oasport.it

esordio vincente bolelli vavassoriATP Adelaide, Vavassori inarrestabile: batte Diallo in due set e accede agli ottavi - ATP | Partito dalle qualificazioni, l’azzurro non ha ancora lasciato per strada un solo set. ubitennis.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.