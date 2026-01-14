Esordio vincente per Bolelli e Vavassori ad Adelaide Johnson Zielinski sconfitti e quarti prenotati

Simone Bolelli e Andrea Vavassori iniziano positivamente il 2026 ad Adelaide, conquistando una vittoria nel secondo turno dell’ATP 250. Il duo italiano ha superato Johnson e Zielinski con un punteggio di 7-6(2) 6-2, assicurandosi un posto tra i quarti di finale. La partita ha dimostrato solidità e determinazione, segnando un buon inizio di stagione. Nel frattempo, Johnson e Zielinski sono stati eliminati, lasciando spazio alle speranze degli azzurri

Simone Bolelli e Andrea Vavassori aprono la loro stagione 2026 con una vittoria. Il duo azzurro batte con il punteggio di 7-6(2) 6-2, nel secondo turno (per loro il primo) dell'ATP 250 di Adelaide la pericolosa coppia formata dal britannico Luke Johnson e dal polacco Jan Zielinski. Ora la difficile questione rappresentata dalla coppia EcuadorCroazia formata da Marcelo Arevalo e Mate Pavic. Nel primo set il riassunto è molto semplice: nessun break e neanche alcun deciding point. Non solo: si arriva solo due volte a 30, una volta per coppia. Il risultato inevitabile è il tie-break, nel quale gli italiani piazzano un parziale di sei punti consecutivi dallo 0-1 al 6-1 e, con quello, diventano irraggiungibili.

ATP Adelaide, Vavassori inarrestabile: batte Diallo in due set e accede agli ottavi - ATP | Partito dalle qualificazioni, l’azzurro non ha ancora lasciato per strada un solo set. ubitennis.com

U19 Regionale: giornata 9 Esordio vincente per l'U19 di Coach Caliendo che tra le mura amiche del Pala Moscati si impone sulla Tigers Saviano con il risultato di 69-28 al termine di una partita condotta senza difficoltà. Già nel primo quarto la Sorriso ha p facebook

Esordio vincente per Elisabetta Cocciaretto a Hobart L'azzurra supera Shimizu 6-3, 6-4 e raggiunge il secondo turno, dove affronterà Ann Li. x.com

