ATP Finals 2025 Bolelli-Vavassori sconfitti da Heliovaara-Patten | gli Azzurri eliminati

Torino, 15 novembre 2025 – Finisce alle semifinali l’avventura di Andrea Vavassori e Simone Bolelli alle Atp Finals di Torino. La coppia azzurra è stata eliminata oggi, sabato 15 novembre, nel penultimo atto del torneo dei maestri da Harri Heliovaara ed Henry Patten, in due set con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 16 minuti. Decisivi, per gli azzurri, i break subiti nel terzo game del primo e del secondo set. Di fatto, i due passaggi a vuoto del match, costati l’eliminazione. Domani, in finale, la coppia anglo-finlandese affronterà CashGlasspool o SalisburySkupski, impegnati nella seconda semifinale del doppio oggi alle 18. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

