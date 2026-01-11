ATP Adelaide 2026 | speranze riscatti e Bolelli Vavassori tra i temi nell’Australia del Sud

L’ATP Adelaide 2026 segna una ripresa importante per il circuito professionistico in Australia, con un ritorno a una città che ha avuto un ruolo significativo nel passato del tennis locale. Dopo le restrizioni legate al Covid, Adelaide torna a ospitare tornei ATP, offrendo opportunità di riscatto e di crescita per i giocatori. Tra speranze e momenti di riscatto, l’evento si conferma come elemento chiave del calendario australiano.

Altro pezzo di ripartenza del circuito ATP ad Adelaide. Il 2026 vede il ritorno in una città che ha dato molto al recente passato del tennis, tanto da ospitare a volte anche due tornei nello stesso anno, e non uno solo, sopperendo a ciò che mancava altrove date le restrizioni anti-Covid. C’è il nuovo corso di Alejandro Davidovich Fokina: lo spagnolo riparte da Mariano Puerta, argentino noto come ex terraiolo di peso, finalista del Roland Garros 2005 e protagonista di una doppia squalifica causata dall’antidoping. Cammino non semplice, tra australiani e (potenzialmente) Vacherot, per l’iberico, dal quale ci si può come sempre aspettare qualsiasi cosa possibile e immaginabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

