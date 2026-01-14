Erri Talone chi era l' operaio morto schiacciato da un trasformatore di 50 quintali
Erri Talone, di 41 anni, è deceduto il 13 gennaio a Colleferro, in località Piombinara. L’operaio è stato vittima di un incidente sul lavoro, schiacciato da un trasformatore di circa 50 quintali. L’incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza negli ambienti industriali, sottolineando l’importanza di rispettare le norme di tutela del personale.
Erri Talone, 41 anni, è morto martedì 13 gennaio in località Piombinara, in una zona industriale nel territorio di Colleferro, schiacciato da un trasformatore di 50 quintali. L'uomo, residente ad Artena, stava effettuando degli spostamenti con il muletto in un'azienda di materiali edili quando -. 🔗 Leggi su Romatoday.it
