Si chiamava Erri Talone l'operaio travolto e ucciso da un macchinario pesante 50 quintali | aveva 43 anni

Da fanpage.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Colleferro è deceduto Erri Talone, un operaio di 43 anni, rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Durante l’attività, è stato travolto e schiacciato da un trasformatore di circa 50 quintali mentre operava con un muletto. L’incidente ha sollevato nuovamente il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e della prevenzione degli infortuni.

Si chiamava Erri Talone l'operaio morto oggi a Colleferro travolto e schiacciato da un trasformatore di 50 quintali mentre lavorava sul muletto. Aveva 43 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Colleferro. È Erri Talone, 43 anni di Artena, la sfortunata vittima del tragico incidente sul lavoro verificatosi nello stabilimento Grigolin allo Sloi

Leggi anche: Schiacciato da un macchinario mentre lavora sui binari: morto l’operaio Iurii Kulba, aveva 35 anni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

chiamava erri talone operaioSi chiamava Erri Talone l’operaio travolto e ucciso da un macchinario pesante 50 quintali: aveva 43 anni - Si chiamava Erri Talone l'operaio morto oggi a Colleferro travolto e schiacciato da un trasformatore di 50 quintali mentre lavorava sul muletto ... fanpage.it

Tragedia sul lavoro a Colleferro: la vittima è Erri Talone di Artena - Ha un nome e una comunità profondamente colpita la vittima del grave incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 13 gennaio, in ... castellinotizie.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.