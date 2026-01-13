Si chiamava Erri Talone l'operaio travolto e ucciso da un macchinario pesante 50 quintali | aveva 43 anni

Oggi a Colleferro è deceduto Erri Talone, un operaio di 43 anni, rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Durante l’attività, è stato travolto e schiacciato da un trasformatore di circa 50 quintali mentre operava con un muletto. L’incidente ha sollevato nuovamente il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e della prevenzione degli infortuni.

Tragedia sul lavoro a Colleferro: la vittima è Erri Talone di Artena - Ha un nome e una comunità profondamente colpita la vittima del grave incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 13 gennaio, in ... castellinotizie.it

