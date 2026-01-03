‘Ho perso tre amici italiani nel rogo di Crans-Montana’ | il racconto del sopravvissuto italiano a Quarto Grado

Edoardo, sopravvissuto italiano al incendio di Crans-Montana, condivide la propria testimonianza nel programma Quarto Grado. Ricorda come sia sopravvissuto per istinto, mentre altri non ce l’hanno fatta. Ha perso tre amici italiani nel tragico incendio di Le Constellation, un episodio che ha segnato profondamente la sua vita e apre un importante spunto di riflessione sulla tragedia.

La testimonianza del comasco Edoardo: "Sono vivo per istinto, altri no". «Ho perso tre amici nel rogo de Le Constellation. Sono italiani, di zone diverse». È una frase che pesa come un macigno quella pronunciata da Edoardo, giovane italiano sopravvissuto all' incendio che nella notte di Capodanno ha trasformato il locale di Crans-Montana in un inferno. La sua testimonianza, andata in onda a Quarto Grado il 2 gennaio, aggiunge un tassello drammatico a una vicenda ancora piena di ombre. Una rivelazione che, al momento, non ha trovato conferma ufficiale né dalle autorità svizzere né dalla Farnesina. Il dolore degli amici, la commozione della gente comune e la disperazione dei genitori che hanno perso un figlio o che ancora aspettano notizie. Un testimone della strage dei ragazzi: "Ho perso 5 amici in questa tragedia".

