Tempo di lettura: 4 minuti Il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Benevento, Dott. Luca Milano, esprime soddisfazione ed apprezzamento per la visita istituzionale del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, Dott.ssa Maria Morgante, presso la sede dell’Ordine. “ Lo spirito di questo incontro, oltre che augurare al Direttore Generale Maria Morgante un buon lavoro per il nuovo mandato – ha dichiarato il Presidente Milano – è stato quello di avviare un dialogo aperto e costruttivo con la Direzione Generale dell’A.O.R.N. “San Pio”, affrontando insieme alcune delle principali questioni che interessano il sistema sanitario locale: il rafforzamento del rapporto tra ospedale e territorio, l’ampliamento del Pronto Soccorso e la nuova articolazione dell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Direttore Generale del ‘San Pio’ in visita all’Ordine dei Medici, Morgante: “Quasi pronto il nuovo Pronto Soccorso”