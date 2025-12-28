Rubinetti a secco e stop al traffico per riparare una conduttura idrica

Il sindaco di San Felice a Cancello, Emilio Nuzzo, comunica che lunedì 29 dicembre saranno effettuati interventi di riparazione di una conduttura idrica tra piazza Cave e Ponte Cave. Durante i lavori, si verificheranno interruzioni dell’acqua e sospensione temporanea del traffico nella zona, al fine di garantire la sicurezza e il corretto svolgimento delle operazioni.

Strada senz’acqua e stop al traffico. Lo anticipa il sindaco di San Felice a Cancello Emilio Nuzzo che annuncia i lavori per la riparazione di una conduttura idrica tra piazza Cave e Ponte Cave in programma lunedì 29 dicembre.Per consentire gli interventi è prevista la sospensione dell’erogazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Rubinetti a secco e stop al traffico per riparare una conduttura idrica Leggi anche: Emergenza idrica in Irpinia, rubinetti a secco nelle ore notturne Leggi anche: Guasto alla rete idrica: rubinetti a secco per le riparazioni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Via Leopardi, rubinetti a secco. Poi l’atteso nuovo asfalto - Un altro passo in avanti per la riqualificazione di via Leopardi, strada diventata simbolo di una città martoriata dalle buche. lanazione.it Rubinetti a secco da giorni, esplode la rabbia nel centro storico - Per farsi ascoltare sono arrivati perfino a chiudere al traffico il centro storico. rainews.it Firenze, rubinetti a secco a causa dei lavori. Arrivano le autobotti: ecco dove e quando - Firenze, 6 maggio 2025 – Arrivano le autobotti in aiuto di quei fiorentini che si ritroveranno coi rubinetti a secco per via di importanti lavori previsti sull’acquedotto. lanazione.it Malcontento dopo ore con i rubinetti a secco a causa dei lavori dell’Apm. Parrucchieri ed estetiste costretti ad attrezzarsi con bacinelle e bollitori. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.