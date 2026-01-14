Eliminare questi alimenti fa assumere meno calorie senza fare una dieta dimagrante | lo studio
Uno studio recente indica che rimuovere gli alimenti ultraprocessati dalla dieta potrebbe contribuire alla riduzione del peso corporeo e al miglioramento della salute metabolica, senza la necessità di seguire una dieta restrittiva. Eliminare questi alimenti potrebbe portare a un minor apporto calorico complessivo, favorendo un approccio più equilibrato e sostenibile al benessere.
Un nuovo studio suggerisce che eliminare gli alimenti ultraprocessati dalla propria alimentazione potrebbe favorire la perdita di peso in eccesso e un miglioramento complessivo della salute metabolica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
ALIMENTI CHE PUOI MANGIARE LIBERAMENTE PER RIMODELLARTI Ti hanno detto che per asciugarti devi eliminare tutto. Carboidrati Via. Frutta Troppi zuccheri. Dolci Nemmeno guardarli. E poi ti chiedi perché molli sempre dopo una settimana. L facebook
