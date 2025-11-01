Docenti a dieta forzata per ordine del Comune per loro niente secondo pane e contorno | È una vergogna

Il Comune di San Giuliano (Milano) ha deciso di ridurre il pasto dei propri docenti a un solo primo piatto e una porzione di frutta per ridurre i costi legati alle mense scolastiche. Gli insegnanti sono scesi in strada per protestare contro il provvedimento che hanno definito una "dieta forzata", "svilente" e "vergognosa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

