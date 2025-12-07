Eliminare questi alimenti fa dimagrire il doppio | lo studio

I rischi per la salute legati a un'alimentazione ricca di alimenti ultra-processati – quei prodotti preconfezionati e industrialmente lavorati, pronti al consumo – sono ben noti: favoriscono obesità, patologie gravi e persino meccanismi di dipendenza simili a quelli delle sostanze. Ora, uno studio pubblicato su Nature Medicine dall'University College London e dall'University College London Hospitals NHS Foundation Trust quantifica il loro impatto sul peso in 55 adulti obesi o in sovrappeso.Per valutare gli effetti, i ricercatori hanno diviso i partecipanti in due gruppi, che hanno alternato due diete equilibrate secondo le linee guida britanniche Eatwell Guide: uguali in grassi, proteine, carboidrati, sale e fibre, ma differenziate dal grado di lavorazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Eliminare questi alimenti fa dimagrire il doppio": lo studio

