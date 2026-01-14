E se il Tevere tornasse balneabile? Parte il monitoraggio hi-tech per pulire il fiume di Roma

Il fiume Tevere, simbolo di Roma, torna sotto i riflettori con l’obiettivo di valutare la possibilità di renderlo balneabile. L’amministrazione capitolina ha avviato un monitoraggio scientifico avanzato, volto a analizzare la qualità delle acque e individuare le misure necessarie per la riqualificazione del fiume. Questo percorso mira a garantire un miglioramento ambientale e a promuovere un uso sostenibile delle risorse idriche del territorio.

In questi giorni il Tevere – da gigante in movimento che attraversa Roma – è tornato al centro del dibattito pubblico con una domanda che l’amministrazione Gualtieri sta ponendo con insistenza: può il fiume tornare ad essere balneabile? Si tratta di una possibilità che la giunta capitolina ha deciso di percorrere, tramite un percorso di analisi e monitoraggio scientifico hi-tech che mira a capire cosa scorre oggi nelle sue acque e quali sono le condizioni necessarie per una sua reale riqualificazione. Insomma, è molto più di una suggestione. LEGGI ANCHE: ‘la Repubblica. Una storia di futuro’, al Mattatoio di Roma la mostra per i 50 anni del quotidiano Il Tevere può tornare a essere balneabile? Un monitoraggio scientifico articolato in quattro filoni. 🔗 Leggi su Funweek.it

