Da sogno a incubo. Gli ultimi dati sulla qualità delle acque del Tevere pubblicati da Arpa Lazio sembrano allontanare sempre di più la suggestione lanciata dal sindaco Roberto Gualtieri a settembre scorso, quando dal palco dell'Expo di Osaka si è lasciato andare a una promessa particolarmente ambiziosa: «Entro cinque anni il Tevere sarà balneabile». Già allora, di fronte alla pioggia di scetticismo e ilarità che ha travolto l'annuncio persino da parte della stampa estera, il Campidoglio prima ha difeso la proposta e l'ha rilanciata istituendo un tavolo tecnico ad hoc, che si è riunito a novembre, poi l'ha lasciata decantare e mai più menzionata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rifiuti e pesticidi: è disastro Tevere. Fiume balneabile? Si arena il sogno di Gualtieri

Leggi anche: Gualtieri sul Tevere per raccogliere rifiuti: "Il fiume di Roma sta rinascendo"

Leggi anche: Gualtieri s’imbarca sul Tevere: “Il fiume di Roma sta rinascendo”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Le impressionanti immagini della montagna (alta 6 metri) di rifiuti illegali nell’Oxfordshire: si rischia un disastro ambientale - Una montagna di rifiuti è stata abbandonata da ignoti in un campo tra il fiume Cherwell e l’A34, vicino a Kidlington, in Oxfordshire, generando preoccupazione tra residenti, autorità e ambientalisti. greenme.it

Olio dichiarato extravergine ma in realtà lampante, rifiuti smaltiti illegalmente, lavoro nero e un frantoio clandestino. È il bilancio dell’operazione “Lampante” dei Carabinieri della Tutela Forestale e dei Parchi a Chieti che ha portato a multe, denunce e sequestr - facebook.com facebook