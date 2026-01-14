È morta Valeria Fedeli ex ministro | originaria di Treviglio aveva 76 anni

È scomparsa Valeria Fedeli, ex ministro e senatrice del Partito Democratico, all’età di 76 anni. Originaria di Treviglio, ha ricoperto ruoli di rilievo nel panorama politico italiano, tra cui vicepresidente del Senato e ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel governo Gentiloni. La sua carriera ha contribuito allo sviluppo delle politiche educative e istituzionali del Paese.

Lutto nel mondo della politica: è morta a 76 anni Valeria Fedeli, senatrice del Partito Democratico, che nella sua lunga carriera è stata vicepresidente del Senato dal 2013 al 2016 e ha fatto parte del governo Gentiloni come ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nativa di Treviglio, ha iniziato a lavorare come maestra di scuola materna nel Milanese, è presto entrata a far parte della Federazione lavoratori enti locali sanità della Cisl. Nel 1982 si è trasferita a Roma per lavorare nel sindacato, dove è rimasta fino al 2012, quando ha scelto di candidarsi: ne gennaio 2013 è stata la capolista in Toscana del PD per il Senato della Repubblica, dove è stata eletta e nominata vicepresidente di Pietro Grasso.

