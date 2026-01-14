È morta Valeria Fedeli ex ministra dell' Istruzione

È deceduta questa mattina a Roma Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione e figura di rilievo nel sindacalismo italiano. La sua carriera ha attraversato diversi ruoli pubblici, contribuendo al dibattito su istruzione e lavoro. La scomparsa rappresenta una perdita per la vita politica e sociale del paese.

Valeria Fedeli, ex sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione del governo Gentiloni, è morta questa mattina (mercoledì 14 gennaio) a Roma. Aveva 76 anni. A darne notizia sono i suoi familiari. Nata nel 1949 a Treviglio (in provincia di Bergamo), Valeria Fedeli aveva iniziato il suo iter nel.

È morta Valeria Fedeli: ex ministra e sindacalista, l’eredità politica

È morta oggi all’età di 76 anni, Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni. Nata a Treviglio nel 1949, ha iniziato il suo percorso nel sindacato, diventando una figura di primo piano della Cgil, dove ha ricoperto incarich facebook

