È morta a 49 anni Ai la scimpanzé geniale che sapeva contare disegnare e riconoscere 300 parole

È deceduta a 49 anni Ai, la scimpanzé nota per le sue capacità di contare, disegnare e riconoscere circa 300 parole. La sua morte, avvenuta in Giappone, rappresenta una perdita importante nel campo della ricerca sulla comunicazione e l’intelligenza dei primati, lasciando un’eredità di studi e scoperte che hanno contribuito a comprendere meglio il mondo animale.

Il mondo della scienza saluta un’icona assoluta: si è spenta in Giappone Ai, la scimpanzé che per quasi cinquant’anni è stata la “finestra” preferita dai ricercatori per sbirciare dentro la mente dei primati. Il suo nome in giapponese significa “amore” e, sebbene oggi la sigla AI richiami l’intelligenza artificiale, la sua era una genialità del tutto naturale e sorprendente. È venuta a mancare presso l’Università di Kyoto a 49 anni, un’età molto avanzata per la sua specie, a causa di complicazioni fisiche legate alla vecchiaia. Arrivata dall’Africa quando era ancora piccolissima, Ai ha trascorso la sua vita collaborando con gli scienziati in esperimenti che sembrano usciti da un libro di fantascienza. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - È morta a 49 anni Ai, la scimpanzé geniale che sapeva contare, disegnare e riconoscere 300 parole Leggi anche: Ai, la scimpanzé geniale è morta a 49 anni: sapeva leggere, contare e disegnare Leggi anche: È morta a 49 anni Ai, la scimpanzé “geniale”: sapeva l’alfabeto, era capace di riconoscere oltre 100 caratteri cinesi, i numeri e i colori Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Iran, sangue e repressione: “Pena di morte ai rivoltosi”. Si temono oltre 200 vittime; Incendio al grattacielo di Ferrara, evacuate circa 200 persone. Morta a 86 anni Claudette Colvin, pioniera dei diritti civili che anticipò Rosa Parks x.com È morta a 86 anni in Texas Claudette Colvin, la donna arrestata nel 1955 per non essersi spostata nella parte a lei 'riservata', su un autobus a Montgomery, in Alabama. Il suo gesto, mesi prima di quello di Rosa Parks nella stessa città, contribuì a dare il via facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.