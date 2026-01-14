È l' effetto Zalone | schizzano alle stelle le ricerche web per il cammino di Santiago

L’effetto Zalone ha portato a un rapido aumento delle ricerche online sul Camino de Santiago, il tradizionale percorso di pellegrinaggio verso Santiago di Compostela. Questo fenomeno si è verificato dopo l’uscita del film “Buen Camino”, che ha suscitato nuovo interesse per questa antica via religiosa e culturale. Le ricerche sul cammino sono cresciute, riflettendo un rinnovato desiderio di scoperta e spiritualità tra gli utenti del web.

Lo chiamano già "l'effetto Zalone". Da quando è uscito il suo ultimo film "Buen Camino", sul web sono schizzate alle stelle le ricerche sul Camino de Santiago, una rete di antichi percorsi di pellegrinaggio che convergono a Santiago di Compostela, in Spagna, per venerare le reliquie di San Giacomo. E non parliamo di piccoli numeri, ma di veri trend virali sui social. Secondo Google Trends, lo strumento che mostra la popolarità di parole o argomenti di ricerca nel tempo, nel giorno dell'uscita del film le ricerche per "cammino di Santiago" hanno registrato il 200 per cento in più rispetto alla media annuale, con un picco del quasi 600 per cento solo qualche giorno dopo.

Dal film di Checco Zalone al Cammino di Santiago, è boom di ricerche sul web per questi percorsi - L’interesse per il Cammino di Santiago è esploso sul web da quando è uscito il film di Checco Zalone “Buen Camino”: ecco i percorsi e le città che hanno registrato numeri record ... siviaggia.it

Buen Camino: il film di Checco Zalone raccontato da un pellegrino | Cammino di Santiago

