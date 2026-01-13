Dopo il film di Checco Zalone boom di ricerche per il Cammino di Santiago | +600% nei giorni successivi all’uscita di Buen Camino

Un film comico che diventa, quasi senza volerlo, un potente motore di curiosità culturale e di viaggio. “ Buen Camino “, l’ultimo successo di Checco Zalone, non solo sta dominando il botteghino italiano, ma ha innescato un vero e proprio boom di interesse per il Cammino di Santiago, uno dei percorsi di pellegrinaggio più famosi al mondo. La pellicola, uscita il 25 dicembre, ha già superato i 60 milioni di euro di incassi e ha totalizzato quasi 7,5 milioni di presenze in appena quindici giorni. Al centro della storia c’è Checco, erede viziato di un impero familiare legato alla produzione di divani, abituato a una vita fatta di party esclusivi e vacanze in yacht. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

