Dopo il film di Checco Zalone boom di ricerche per il Cammino di Santiago | +600% nei giorni successivi all’uscita di Buen Camino
Un film comico che diventa, quasi senza volerlo, un potente motore di curiosità culturale e di viaggio. “ Buen Camino “, l’ultimo successo di Checco Zalone, non solo sta dominando il botteghino italiano, ma ha innescato un vero e proprio boom di interesse per il Cammino di Santiago, uno dei percorsi di pellegrinaggio più famosi al mondo. La pellicola, uscita il 25 dicembre, ha già superato i 60 milioni di euro di incassi e ha totalizzato quasi 7,5 milioni di presenze in appena quindici giorni. Al centro della storia c’è Checco, erede viziato di un impero familiare legato alla produzione di divani, abituato a una vita fatta di party esclusivi e vacanze in yacht. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Buen camino, il trailer del nuovo film di Checco Zalone nei panni di un miliardario eccentrico che per trovare la figlia scomparsa fa il Cammino di Santiago - VIDEO
Leggi anche: Boom in sala per Checco Zalone: ecco di cosa parla il film ‘Buen Camino’. Trama e curiosità
Buen Camino, il cast del film di Checco Zalone. FOTO; I 10 (+5) film da ricordare del 2025 e il ciclone Checco Zalone; Checco Zalone oltre i 53 milioni: secondo incasso più alto per un film italiano; Checco Zalone, con 59 milioni di incassi “Buen camino” è il film record delle feste al box office.
Dopo il film di Checco Zalone boom di ricerche per il Cammino di Santiago: +600% nei giorni successivi all’uscita di Buen Camino - Google Trends registra un'impennata di interesse degli italiani sul Cammino di Santiago dopo l'uscita del film di Checco Zalone ... ilfattoquotidiano.it
Zalone batte Zalone, "Buen Camino" supera "Quo Vado" (2 milioni in meno di spettatori) e diventa il film italiano con il maggior incasso di sempre - Gennaro Nunziante torna con successo e batte il ... msn.com
Checco Zalone inarrestabile: dopo il successo di Buen Camino, domina una classifica molto ambita - Checco Zalone scala la classifica dei film di Netflix con ben 4 sue pellicole dopo il successo al cinema di Buen Camino: quali sono e trame ... libero.it
Dopo 5 anni di assenza #CheccoZalone ha presentato il suo nuovo film: ”BUEN CAMINO” ?
L'attore Dean Martin su set del film "10.000 camere da letto" (Ten Thousand Bedrooms) del 1957 diretto da Richard Thorpe, con Anna Maria Alberghetti. Dean Martin, nel primo film dopo la fine del sodalizio con Jerry Lewis, è un milionario americano (Ray Hu - facebook.com facebook
#GoldenGlobes "Una battaglia dopo l'altra" e "Hamnet" sono i due film vincitori dei premi assegnati dalla stampa estera a Hollywood. Tra gli attori, premiati Timothée Chalamet e, a sorpresa, il brasiliano Wagner Moura @mirimauti #GR1 x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.