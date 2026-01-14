Due turni di squalifica il tecnico salta la sfida col Parma Conte in gabbia Neres ancora fuori

A causa di due turni di squalifica, Antonio Conte non sarà presente nel recupero contro il Parma. La decisione deriva dalla reazione durante la partita, che gli è costata anche un’ammonizione. Il tecnico, quindi, dovrà seguire l’incontro dalla tribuna, mentre Neres resta ancora indisponibile. La situazione evidenzia le conseguenze di comportamenti sopra le righe e l’importanza del rispetto delle regole nel calcio professionistico.

La rabbia e quel 'vergognatevi' urlato in faccia al quarto uomo sono costati due giornate di squalifica ad Antonio Conte, che quindi stasera non sarà nel recupero dei campioni d'Italia contro il Parma. Il Giudice Sportivo ha inflitto anche un'ammenda di 15mila euro al tecnico espulso per le proteste sul fallo di Rrhamani su Mkhitaryan che aveva portato al rigore del vantaggio dell'Inter (rigore sul quale ieri Andrea De Marco a Open Var ha detto: "Rigore? Assolutamente sì. È uno di quegli episodi codificati perché si tratta di step on foot"). Oggi contro il Parma, senza De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Lukaku, Neres e Meret, oltre a Juan Jesus squalificato, il Napoli ritrova Buongiorno tra i titolari.

Conte, due turni di stop per il “Vergognatevi” - Il tecnico azzurro salterà la gara di oggi con il Parma e quella di sabato con il Sassuolo. ilroma.net

Napoli, Antonio Conte squalificato per due turni e 15mila euro di multa: salterà Parma e Sassuolo, tornerà in panchina contro la Juventus - Il tecnico del Napoli, espulso domenica sera durante la sfida con l'Inter, è stato squalificato per "frasi ingiuriose e offensive": l'allenatore dei. eurosport.it

3 volte “Vaff…lo”. 3 volte “Vi dovete vergognare” Pallone calciato rabbiosamente verso le tribune Faccia a faccia con il quarto uomo in tono aggressivo Risultato: per Antonio #Conte solo 2 turni di squalifica. Praticamente il solletico. Una vergogna. Una sceneg facebook

Biasin: “Le urla disumane mescolate a improperi di Conte Antonio durante Inter-Napoli sono costate due turni di squalifica al tecnico leccese. "Punizione giusta", ', dicono alcuni, "ridicola", , replicano altri. E ovviamente vai a capire chi ha ragione. La certezza è x.com

