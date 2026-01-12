Conte verso la squalifica | rischio due turni di stop

Antonio Conte potrebbe essere sanzionato con un'ulteriore squalifica di due turni. La possibile sospensione deriva da comportamenti discutibili durante le ultime partite, che potrebbero comportare conseguenze disciplinari. La decisione finale spetterà alle autorità sportive, che valuteranno eventuali violazioni delle norme comportamentali. La situazione resta sotto osservazione, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole nel campionato.

