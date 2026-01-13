Serie A due turni di squalifica per Conte | stop contro Parma e Sassuolo

Il giudice sportivo ha sancito due turni di squalifica e una multa di 15.000 euro per Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, a seguito dell’espulsione durante la partita contro l’Inter. La sospensione riguarda le gare contro Parma e Sassuolo, in un contesto di sanzioni disciplinari che influenzano le prossime partite della squadra.

Il giudice sportivo di Serie A ha inflitto due giornate di squalifica ad Antonio Conte, allenatore del Napoli, espulso nel finale del match con l'Inter. Due giornate di squalifica sono state inflitte dal Giudice Sportivo della Serie A ad Antonio Conte, allenatore del Napoli espulso nel finale della partita contro l'Inter, domenica sera.

