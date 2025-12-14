La magia de Il Lago dei Cigni al Teatro Concordia | in scena il balletto dell’Opera Nazionale Rumena di Iasi
Venerdì 19 dicembre, il Teatro Concordia ospiterà la celebre
Uno degli immortali capolavori del balletto del XIX secolo firmato Marius Petipa torna sul palco del Teatro Concordia, venerdì 19 dicembre, con i danzatori del Balletto dell’Opera Nazionale Rumena di Iasi, una delle più acclamate compagnie di danza classica, in tournée in Europa da più di 24 anni. Torinotoday.it
Il lago dei cigni al Teatro Regio - Classico intramontabile, anzi titolo centrale nel canone del balletto, Il lago dei cigni torna al Regio in un nuovo allestimento con il Balletto Nazionale della Lettonia di Riga, ospite per la prima v ... mentelocale.it
La magia de “Il lago dei Cigni” al Lyrick di Assisi - E’ la danza classica a chiudere in bellezza il 2024 del Lyrick, per la stagione “Edizione straordinaria”: l’appuntamento è domani alle 21. lanazione.it
LA MAGIA DEL NATALE ILLUMINA IL LAGO D’ISEO Un itinerario tra arte, storia e suggestioni natalizie. Lovere, Pisogne, Sarnico. Photo by Valentina Milanaccio - facebook.com facebook
L'Incantesimo Del Lago - Così Non Si Può Giocar