' Casa del popolo' lo spettacolo cult del Teatro dell’Argine arriva al Ctu per una serata su comunità e memoria

Venerdì 7 alle 21 il Centro Teatro Universitario ospita 'Casa del popolo', uno degli spettacoli più conosciuti della compagnia bolognese Teatro dell’Argine, realtà fra le più importanti nel panorama nazionale.Un viaggio nella memoria, nell’identità e nella relazione, per raccontare - attraverso. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Scopri altri approfondimenti

LA GRANDE MUSICA POPOLARE ITALIANA ALLA CASA DEL POPOLO DI GRASSINA: EUGENIO BENNATO IN CONCERTO. Fratello di Edoardo Bennato, cantautore della tradizione popolare e ambasciatore dei valori del Mediterraneo: la sua musica fol - facebook.com Vai su Facebook

Vernio, la Casa del popolo si racconta - Domenica prossima, nell’ex cinematografo di San Quirico di Vernio, sarà messo in scena lo spettacolo "Racconto da una Casa del popolo" della Compagnia per l’Acquisto dell’Ottone, a seguire un ... Da lanazione.it

Casa del Popolo. Sessant’anni. E progetti futuri - CASTELFRANCOLa cena per i sessant’anni della Casa del Popolo di Castelfranco ha fatto registrare "un numero eccezionale di partecipanti, che hanno affollato il giardino esterno della storica ... Scrive lanazione.it

Casa del popolo di Ponticelli a rischio chiusura - Alla Casa del Popolo di Ponticelli le pareti raccontano le origini di quello che da oltre cinquant’anni è un punto di riferimento per il quartiere della zona orientale di Napoli. Si legge su rainews.it