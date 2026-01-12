Per seguire Italia-Slovacchia agli Europei di pallanuoto 2026, ecco orario, programma e opzioni di streaming disponibili in tv. L’incontro rappresenta il primo passo di un torneo importante, con la squadra italiana pronta a confrontarsi con avversari di livello. Restare aggiornati sugli appuntamenti è fondamentale per seguire l’andamento della competizione e supportare la nazionale.

L’esordio, come era ampiamente preventivabile, è stato archiviato con una goleada e diversi spunti interessanti: siamo però solo all’inizio del percorso e bisogna continuare a lavorare. Nella seconda giornata del girone D degli Europei di Belgrado l’Italia affronta la Slovacchia, orario d’inizio previsto domani alle ore 18:00. La nuova formula del torneo ha abolito i quarti di finale e rende importante ogni singola partita: chi accede alla seconda fase porta con sé i punti guadagnati nella prima. La squadra, pur con qualche pausa fisiologica, sembra aver recepito il messaggio e contro i turchi non si è certamente risparmiata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Slovacchia, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Turchia, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Italia-Turchia oggi, Europei pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Europei maschili di Belgrado 2026: format, calendario e dove vederli; Oggi Italia-Turchia agli Europei di pallanuoto: la formula e dove vederla in tv; Dove vedere gli Europei di pallanuoto 2026 in tv: chi detiene i diritti dell’evento; Pallanuoto maschile, Europei 2026: il calendario delle partite del Settebello, gli orari e dove vederle in diretta tv.

Dove vedere in tv Italia-Turchia, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming - Le chiacchiere si azzerano, è il momento di entrare in acqua e lasciare che il campo possa finalmente emettere i suoi verdetti. oasport.it