Dove vedere in tv Italia-Slovacchia Europei pallanuoto 2026 | orario programma streaming
Per seguire Italia-Slovacchia agli Europei di pallanuoto 2026, ecco orario, programma e opzioni di streaming disponibili in tv. L’incontro rappresenta il primo passo di un torneo importante, con la squadra italiana pronta a confrontarsi con avversari di livello. Restare aggiornati sugli appuntamenti è fondamentale per seguire l’andamento della competizione e supportare la nazionale.
L’esordio, come era ampiamente preventivabile, è stato archiviato con una goleada e diversi spunti interessanti: siamo però solo all’inizio del percorso e bisogna continuare a lavorare. Nella seconda giornata del girone D degli Europei di Belgrado l’Italia affronta la Slovacchia, orario d’inizio previsto domani alle ore 18:00. La nuova formula del torneo ha abolito i quarti di finale e rende importante ogni singola partita: chi accede alla seconda fase porta con sé i punti guadagnati nella prima. La squadra, pur con qualche pausa fisiologica, sembra aver recepito il messaggio e contro i turchi non si è certamente risparmiata. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Turchia, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming
Leggi anche: Italia-Turchia oggi, Europei pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming
Europei maschili di Belgrado 2026: format, calendario e dove vederli; Oggi Italia-Turchia agli Europei di pallanuoto: la formula e dove vederla in tv; Dove vedere gli Europei di pallanuoto 2026 in tv: chi detiene i diritti dell’evento; Pallanuoto maschile, Europei 2026: il calendario delle partite del Settebello, gli orari e dove vederle in diretta tv.
Dove vedere in tv Italia-Turchia, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming - Le chiacchiere si azzerano, è il momento di entrare in acqua e lasciare che il campo possa finalmente emettere i suoi verdetti. oasport.it
Lo sapevi Ora puoi vedere BIRIKINA TV in tutta Italia sul canale 244. Premi poi il tasto rosso e selezione il nostro canale dove potrai ascoltare la musica di Radio Birikina 24h su 24! Buona visione! #birikinatv - facebook.com facebook
Non possiamo fingere di non vedere una parte della magistratura che agisce per motivi ideologici. Toghe rosse pronte a sabotare, a suon di cavilli e con l’appoggio della sinistra, quanto fa il Governo. Chi ha a cuore la sicurezza dell’Italia deve votare Sì alla rif x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.