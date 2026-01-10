Dove vedere in tv Italia-Turchia Europei pallanuoto 2026 | orario programma streaming

Dove vedere in TV Italia-Turchia, Europei di pallanuoto 2026: orario, programma e streaming.

Le chiacchiere si azzerano, è il momento di entrare in acqua e lasciare che il campo possa finalmente emettere i suoi verdetti. L’Italia inizia il suo cammino negli Europei di pallanuoto, competizione che si svolgerà a Belgrado fino al 25 gennaio, dal match contro la Turchia. L’incontro, valevole per la prima giornata del girone D della rassegna continentale, si disputerà domani alle ore 12:45. A seguire la Romania affronterà la Slovacchia nel match che inizierà alle 15:15. Doveroso ricordare che, in base alla nuova formula della competizione, le prime tre accederanno alla seconda fase contro le prime tre della pool B comprendente Croazia, Grecia, Georgia e Slovenia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Turchia, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Svizzera, Europei curling 2025: orario semifinale, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Finlandia, Europei football americano 2025: orario semifinale, programma, streaming Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Dove vedere in tv Italia-Turchia, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming; Europei maschili di Belgrado 2026: format, calendario e dove vederli; Dove vedere Atalanta-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pallanuoto maschile, Europei 2026: il calendario delle partite del Settebello, gli orari e dove vederle in diretta tv. Dove vedere in tv Italia-Turchia, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming - Le chiacchiere si azzerano, è il momento di entrare in acqua e lasciare che il campo possa finalmente emettere i suoi verdetti. oasport.it

