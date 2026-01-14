Dorothea Wierer commenta la prova di staffetta femminile a Ruhpolding: le atlete italiane hanno conquistato un secondo posto di rilievo nella tappa di Coppa del Mondo di biathlon. Wierer ha sottolineato la velocità del percorso e le difficoltà nel curvare, evidenziando le sfide affrontate durante la gara. Un risultato che testimonia l’impegno della squadra italiana in questa disciplina.

L’Italia ha conquistato un pregevole secondo posto nella staffetta femminile di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Dorothea Wierer è stata determinante per ottenere il risultato di rilievo nella località tedesca, dove è tornata a gareggiare dopo aver saltato l’ultimo appuntamento per concentrarsi sul carico di lavoro in vista delle Olimpiadi. L’altoatesina ha analizzato la propria prestazione: “ Sono abbastanza contenta, facevo fatica a rimanere all’interno delle curve in discesa, avevamo sci velocissimi e non riuscivo quasi a fare le curve. Ho avuto un contatto, un’atleta (Peon, n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dorothea Wierer dopo il podio in staffetta: “Sci velocissimi, non riuscivo a curvare”

Leggi anche: LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: forfait di Dorothea Wierer

Leggi anche: Dorothea Wierer dà forfait per la staffetta femminile di Hochfilzen: al suo posto una giovane

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dorothea Wierer è felice: Che bello tornare sul podio con la staffetta. Ognuna ha dato il massimo e avevamo materiali davvero ottimi; Biathlon - E nella festa per Giacomel appare Dorothea Wierer: Lui e tutta la squadra mi mancavano già; Risultati Biathlon: Italia seconda nella staffetta femminile 4x6km; Dorothea Wierer: Non scambierei mai vita con Sinner, mi fa troppa paura Selvaggia Lucarelli.

Dorothea Wierer: “Non scambierei mai vita con Sinner, mi fa troppa paura Selvaggia Lucarelli” - Dorothea Wierer, campionessa del biathlon azzurro attesissima alle Olimpiadi di Milano Cortina, spiega perché non scambierebbe mai la sua vita con quella ... fanpage.it