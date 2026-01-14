Dorothea Wierer dopo il podio in staffetta | Sci velocissimi non riuscivo a curvare
Dorothea Wierer commenta la prova di staffetta femminile a Ruhpolding: le atlete italiane hanno conquistato un secondo posto di rilievo nella tappa di Coppa del Mondo di biathlon. Wierer ha sottolineato la velocità del percorso e le difficoltà nel curvare, evidenziando le sfide affrontate durante la gara. Un risultato che testimonia l’impegno della squadra italiana in questa disciplina.
L’Italia ha conquistato un pregevole secondo posto nella staffetta femminile di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Dorothea Wierer è stata determinante per ottenere il risultato di rilievo nella località tedesca, dove è tornata a gareggiare dopo aver saltato l’ultimo appuntamento per concentrarsi sul carico di lavoro in vista delle Olimpiadi. L’altoatesina ha analizzato la propria prestazione: “ Sono abbastanza contenta, facevo fatica a rimanere all’interno delle curve in discesa, avevamo sci velocissimi e non riuscivo quasi a fare le curve. Ho avuto un contatto, un’atleta (Peon, n. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dorothea Wierer: “Non scambierei mai vita con Sinner, mi fa troppa paura Selvaggia Lucarelli” - Dorothea Wierer, campionessa del biathlon azzurro attesissima alle Olimpiadi di Milano Cortina, spiega perché non scambierebbe mai la sua vita con quella ... fanpage.it
Biathlon: vince Vittozzi, Wierer nella top 10 - Nella 10 km a inseguimento la friulana torna al successo dopo un anno di stop, l'altoatesina chiude al nono posto nonostante due errori al poligono. rainews.it
Biathlon, staffetta femminile: Wierer e Vittozzi guidano l'Italia a Ruhpolding - Biathlon, Coppa del Mondo: l'Italia schiera Auchentaller, Wierer, Carrara e Vittozzi nella staffetta femminile a Ruhpolding ... it.blastingnews.com
Dorothea Wierer. Öwnboss · Move Your Body. Back for racing . . . @redbullitalia @redbull #timetteleali #redbull facebook
Dorothea WIERER ha conquistato il terzo podio stagionale piazzandosi al terzo posto nell’inseguimento di Le Grand Bornand alle spalle della francese Lou Jeanmonnot e della finlandese Suvi Minkkinen. La veterana altoatesina ha mancato un solo bersaglio x.com
