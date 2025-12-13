LIVE Biathlon Staffetta femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA | forfait di Dorothea Wierer
Segui in tempo reale la staffetta femminile di biathlon a Hochfilzen 2025, con aggiornamenti sulle ultime notizie e risultati. Oggi si registra il forfait di Dorothea Wierer, mentre alle ore 12 si svolge l'inseguimento maschile. Resta collegato per tutte le emozioni e le novità di questa giornata di competizioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 12.00 12.15 Buongiorno amici di OA Sport. Dorothea Wierer ha dato forfait: al suo posto Rebecca Passler. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della staffetta femminile di Hochfilzen, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Dopo la sprint del venerdì le atlete tornano in pista per la gara a squadre, con le azzurre che proveranno a centrare un nuovo podio a margine del convincente esordio di Oestersund. Partenza alle 14.15 con la giornata che verrà aperta dall’inseguimento maschile. Oasport.it
