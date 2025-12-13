Dorothea Wierer dà forfait per la staffetta femminile di Hochfilzen | al suo posto una giovane

Dorothea Wierer non prenderà parte alla staffetta femminile di Hochfilzen, seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. La campionessa italiana, che avrebbe dovuto gareggiare, ha dato forfait per motivi ancora non comunicati, aprendo così le porte a una giovane atleta per questa competizione.

Dorothea Wierer non risponderà all’appello quest’oggi nella staffetta femminile di Hochfilzen (Austria), seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi tirolesi la campionessa altoatesina era giunta quarta ieri nella 7.5 km Sprint vinta dalla francese Lou Jeanmonnot. Una grande prestazione nelle serie di tiro per Wierer, non seguita però da una prova sugli sci stretti altrettanto convincente. Una motivazione per questo è da ricercare nel problema alla schiena di cui ieri “Doro” ha parlato a fine gara. Una criticità che si è fatta sentire in particolare nell’ultimo giro della prova sui due poligoni. Oasport.it

