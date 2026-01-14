Dopo la morte di Simone scatta la petizione per i dossi in via Scillitani | Attraversare la strada non deve costare la vita
A seguito della tragica morte di Simone Raucea, a Foggia è stata avviata una petizione per l'installazione di dossi o dissuasori in via Lorenzo Scillitani. L’obiettivo è migliorare la sicurezza pedonale e prevenire altri incidenti, affinché attraversare la strada non rappresenti più un rischio di vita. La richiesta nasce dall’esigenza di tutelare cittadini e garantire un ambiente più sicuro per tutti.
“Attraversare la strada non deve costare una vita”. Per questo motivo, a Foggia, è scattata la petizione per chiedere l'istallazione di dossi o dissuasori in via Lorenzo Scillitani, dove la sera del 6 gennaio, intorno alle 20, è stato investito e ucciso Simone Raucea, 25enne foggiano, donatore di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
