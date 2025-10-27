Perde la vita in strada una 41enne friulana un anno dopo la morte tragica del marito
Una donna ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che si è verificato stamattina, lunedì 27 ottobre, prima dell'alba in provincia di Venezia. L'allarme è stato lanciato attorno alle 5, dopo che un'automobile si era schiantata alla barriera del casello autostradale di Mestre Villabona. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
