Perde la vita in strada una 41enne friulana un anno dopo la morte tragica del marito

Udinetoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che si è verificato stamattina, lunedì 27 ottobre, prima dell'alba in provincia di Venezia. L'allarme è stato lanciato attorno alle 5, dopo che un'automobile si era schiantata alla barriera del casello autostradale di Mestre Villabona. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

perde vita strada 41ennePerde la vita in strada una 41enne friulana, un anno dopo la morte tragica del marito - L'intervento dei vigili del fuoco prima dell'alba lungo la A57, nei pressi di Mestre. Da udinetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Perde Vita Strada 41enne