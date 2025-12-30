Spezzò la vita di 3 persone sulla strada ora Angelika Hutter lotta tra la vita e la morte | è stata investita

Il 30 dicembre 2025, Angelika Hutter è ricoverata in condizioni critiche dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale. La vicenda risale all’estate del 2023, quando, alla guida della sua Audi, ha investito e causato la morte di tre persone: il piccolo Mattia Antonello, di meno di due anni, il padre Marco e la nonna materna di 67 anni. La vicenda ha avuto un forte impatto sulla comunità e solleva ancora questioni sulla sicurezza stradale.

