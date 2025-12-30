Spezzò la vita di 3 persone sulla strada ora Angelika Hutter lotta tra la vita e la morte | è stata investita

Il 30 dicembre 2025, Angelika Hutter è ricoverata in condizioni critiche dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale. La vicenda risale all’estate del 2023, quando, alla guida della sua Audi, ha investito e causato la morte di tre persone: il piccolo Mattia Antonello, di meno di due anni, il padre Marco e la nonna materna di 67 anni. La vicenda ha avuto un forte impatto sulla comunità e solleva ancora questioni sulla sicurezza stradale.

Roma, 30 dicembre 2025 – Era l’estate del 2023 quando Angelika Hutter travolse e uccise con la sua Audi il piccolo Mattia Antonello di nemmeno due anni, suo papà Marco e la nonna materna di 67 anni.  Una vera e propria strage che distrusse una famiglia di Venezia in vacanza a Santo Stefano di Cadore (Belluno).  Ora, a distanza di due anni, come un inesorabile scherzo del destino, è la stessa Hutter a finire in condizioni gravissime in ospedale a seguito di un incidente stradale.  La donna – 34enne designer tedesca di Aholming, un paesino nel land della Baviera – è ricoverata da domenica in  terapia intensiva  all’ospedale di Borgo Trento e le sue condizioni sono ritenute critiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

