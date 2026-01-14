Donna muore sola in casa la cagnolina la veglia per giorni | sui social l' appello per dare una nuova famiglia ad Akita

Da baritoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una cagnolina di nome Akita ha trascorso cinque giorni accanto alla sua padrona deceduta, senza lasciarla mai. Dopo l’accaduto, sui social è stato lanciato un appello per trovare una nuova famiglia che possa prendersi cura di lei. Questa storia evidenzia il forte legame tra animali e persone e la necessità di sensibilizzare sulla tutela degli animali in situazioni di emergenza.

Per cinque giorni non si è mai allontanata, continuando a vegliare la sua padrona, ormai priva di vita. Quando i soccorritori sono entrati nell'abitazione della donna, a Casamassima, hanno trovato la cagnolina, Akita, ancora lì.L'allarme lanciato dai vicini e i soccorsiDietro la vicenda di Akita. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Leggi anche: Nanà ha ritrovato la felicità: la cagnolina rimasta sola dopo la morte della proprietaria ha una nuova famiglia

Leggi anche: "Scusi, può offrire un contributo per la famiglia di Gaia?", ma è una truffa: l'appello sui social

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Va a fuoco la poltrona, donna di 82 anni muore in casa all'Aquila; Si incendia la poltrona, muore donna di 82 anni; Poltrona prende fuoco: donna muore nella casa in fiamme; Muore ma per un cavillo non si riesce a cremarla: anziana da giorni in una bara aperta nella sua casa.

donna muore sola casaDonna muore sola in casa, la cagnolina la veglia per giorni: sui social l'appello per dare una nuova famiglia ad Akita - La storia da Casamassima: per cinque giorni la cagnetta non si è mai allontanata dalla sua padrona, deceduta per cause naturali. baritoday.it

donna muore sola casaPoltrona prende fuoco: donna muore nella casa in fiamme - La tragedia è avvenuta in un appartamento a L'Aquila: la vittima è una donna di 82 anni, che stava riposando quando è divampato l'incendio. today.it

donna muore sola casaL’Aquila, prende fuoco la poltrona: donna muore in casa mentre stava riposando - I vicini notano il fumo, chiamano i soccorsi, ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.