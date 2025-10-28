Nanà ha ritrovato la felicità | la cagnolina rimasta sola dopo la morte della proprietaria ha una nuova famiglia

Foggiatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo giorni di grande dolore e smarrimento, la storia di Nanà si è trasformata in un meraviglioso racconto di rinascita. La cagnolina che aveva commosso l’Italia per la perdita della sua compagna umana, oggi ha finalmente ritrovato l’amore e una nuova casa. Grazie all’impegno dei volontari Lndc. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

