Nanà ha ritrovato la felicità | la cagnolina rimasta sola dopo la morte della proprietaria ha una nuova famiglia
Dopo giorni di grande dolore e smarrimento, la storia di Nanà si è trasformata in un meraviglioso racconto di rinascita. La cagnolina che aveva commosso l’Italia per la perdita della sua compagna umana, oggi ha finalmente ritrovato l’amore e una nuova casa. Grazie all’impegno dei volontari Lndc. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
