Dl transizione | ok Camera a fiducia con 205 sì

La Camera ha approvato con 205 sì la fiducia sul decreto legge relativo al Piano transizione 5. Questa decisione segna un passo importante nell’attuazione delle misure urgenti previste dal governo per favorire la transizione energetica e sostenibile del paese. Il decreto introduce interventi strategici per accelerare gli obiettivi di sviluppo e innovazione nel settore.

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Via libera della Camera alla fiducia posta dal Governo sul decreto legge contenente misure urgenti in materia di Piano transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, già approvato dal Senato. I voti favorevoli sono stati 205, i contrari 118, gli astenuti 4. Alle 19 riprenderà l'esame del provvedimento con la discussione e il voto sugli ordini del giorno, domani il voto finale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

