Camera | aula riprende il 13 gennaio con Dl Transizione 5.0 dal 7 gennaio le commissioni

La Camera riprenderà i lavori il 13 gennaio, con l’esame del Dl Transizione 5.0, dopo la pausa natalizia. Dal 7 gennaio, le commissioni parlamentari sono operative e proseguiranno le attività di approfondimento e discussione sui provvedimenti in agenda. Questa ripresa segna l'inizio di una fase importante per l’iter legislativo, con attenzione rivolta alle priorità del governo e alle questioni in discussione.

Roma, 29 dic (Adnkronos) - Dopo il voto sulla manovra l'aula della Camera riprende martedì 13 gennaio con il Dl Transizione 5.0, dalle 13 e con votazioni non prima delle 1, con prosecuzione il 14 se verrà posta la fiducia. Dal 7 gennaio riprendono invece i lavori delle Commissioni. E' quanto stabilito dalla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

L’inizio del mio intervento in aula alla camera sulla manovra: il valore enorme non contabilizzato e non contabilizzabile della ritrovata credibilità economica del nostro paese. @lucabattanta @GiulioCentemero @fdragoni @LegaSalvini @LegaCamera x.com

Manovra blindata alla Camera. Ira delle opposizioni: 'Non siamo passacarte'. In aula il ministro Giorgetti. L'esame della legge di bilancio in Aula Camera riprenderà domani alle 18.40 con le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo. Domani il voto - facebook.com facebook

