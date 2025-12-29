Camera | aula riprende il 13 gennaio con Dl Transizione 5.0 dal 7 gennaio le commissioni

La Camera riprenderà i lavori il 13 gennaio, con l’esame del Dl Transizione 5.0, dopo la pausa natalizia. Dal 7 gennaio, le commissioni parlamentari sono operative e proseguiranno le attività di approfondimento e discussione sui provvedimenti in agenda. Questa ripresa segna l'inizio di una fase importante per l’iter legislativo, con attenzione rivolta alle priorità del governo e alle questioni in discussione.

Roma, 29 dic (Adnkronos) - Dopo il voto sulla manovra l'aula della Camera riprende martedì 13 gennaio con il Dl Transizione 5.0, dalle 13 e con votazioni non prima delle 1, con prosecuzione il 14 se verrà posta la fiducia. Dal 7 gennaio riprendono invece i lavori delle Commissioni. E' quanto stabilito dalla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

