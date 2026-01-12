Dimensionamento scolastico il Governo ha deciso | anche Umbria e Toscana tra le regioni commissariate

Il governo ha annunciato il commissariamento del dimensionamento scolastico in Umbria e Toscana, aggiungendosi alle altre regioni coinvolte. La decisione mira a riformare l'organizzazione delle scuole e migliorare la distribuzione delle risorse. La misura, ufficializzata il 12 gennaio 2026, rappresenta un passo importante nel settore dell'istruzione, coinvolgendo direttamente le amministrazioni locali e le istituzioni scolastiche delle due regioni.

Firenze, 12 gennaio 2026 - Ci sono anche Umbria e Toscana tra le regioni commissariate dal governo sul dimensionamento scolastico. La misura riguarda anche l’Emilia-Romagna e la Sardegna, insomma quelle regioni che fin da subito si sono messe di traverso sul fronte degli accorpamenti scolastici. E adesso? La decisione ora dovrebbe ricadere sul nuovo direttore dell’Usr Toscana, Luciano Tagliaferri, che certo non potrà non attuare quanto stabilito da Roma. Insomma, già dal prossimo anno scolastico Galileo e Michelangiolo potrebbero essere accorpati? Vedremo. Intanto, il ministero dell’istruzione fa sapere che il consiglio dei ministri ha deliberato il commissariamento anche della nostra regione, tra quelle che appunto non hanno ancora approvato il piano di dimensionamento per il prossimo anno scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dimensionamento scolastico, il Governo ha deciso: anche Umbria e Toscana tra le regioni commissariate Leggi anche: Dimensionamento scolastico, commissariate quattro Regioni che non hanno approvato i piani. Valditara: “Scelta necessaria”. PD: “Gravissimo” Leggi anche: Dimensionamento scolastico, commissariate quattro Regioni che non hanno approvato i piani. Valditara: “Scelta necessaria per rispettare gli impegni con l’Unione europea” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Governo convoca cinque assessori regionali: ipotesi commissariamento su dimensionamento scolastico. Sinistra Italiana denuncia scelta politica contro regioni centrosinistra; Dimensionamento scolastico, la strategia della Regione Campania: farsi commissariare e far tagliare i plessi al governo; Il dimensionamento scolastico ha danneggiato il Mezzogiorno; Governo commissaria quattro Regioni, tra cui la Sardegna, sul dimensionamento scolastico. Dimensionamento scolastico, Sardegna commissariata dal Governo - Il Consiglio dei Ministri ha deliberato il commissariamento della Sardegna in relazione alla mancata approvazione dei piani di dimensionamento per il prossimo anno scolastico. rainews.it

