Governo convoca cinque assessori regionali | ipotesi commissariamento su dimensionamento scolastico Sinistra Italiana denuncia scelta politica contro regioni centrosinistra

Il governo Meloni ha convocato cinque assessori regionali all’istruzione, tutti provenienti da amministrazioni di centrosinistra, in relazione a possibili interventi sul dimensionamento scolastico. Sinistra Italiana ha criticato questa scelta, definendola una decisione politica che potrebbe influire sulle autonomie regionali. La convocazione solleva questioni sul ruolo delle regioni e sulla gestione del sistema scolastico in Italia.

Giuseppe Buondonno, responsabile scuola di Sinistra Italiana - Alleanza Verdi e Sinistra, ha denunciato la convocazione da parte del governo Meloni degli assessori all'istruzione di cinque regioni amministrate dal centrosinistra.

