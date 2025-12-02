DiMartedì la sparata di Giuseppe Conte da Floris | Cosa invidio a Meloni

"Io le posso dire che abbiamo perso l'occasione, io ho dato la disponibilità". Lo ha detto Giuseppe Conte a DiMartedì a proposito dell'invito di Giorgia Meloni al presidente M5S con Elly Schlein per un dibattito a tre ad Atreju. "Io e Schlein avremmo avuto la possibilità di sostituirci anche a quelle conferenze stampa che lei (Giorgia Meloni ndr ) non vuole avere, e l'avremmo potuta incalzare per rispondere ai dati reali che lei sta riassumendo, a cui lei non risponde ". Subito dopo è partito l'attacco al premier. "Invidio" a Giorgia Meloni " un buon 80% dei media a suo favore. Quando ero a Chigi eravamo continuamente sotto attacco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - DiMartedì, la sparata di Giuseppe Conte da Floris: "Cosa invidio a Meloni"

