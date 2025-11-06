DiMartedì Antonio Di Bella in tilt | cosa si inventa su Meloni

A New York spopola la figura di Zohran Mamdani, democratico e neo-eletto sindaco della Grande Mela. Di questo, e di tanti altri temi, parla Antonio Di Be lla, ospite di "diMartedì", il programma d'approfondimento politico di La7, condotto da Giovanni Floris. Per quanto riguarda Mamdani, al momento dell'intervista erano ancora in corso gli ultimi conteggi, ma di fatto il candidato socialista veniva dato già per vincitore, come fa notare Di Bella: "Lui è il fenomeno politico dell'anno, giovane, nato in Uganda, di religione musulmana, si avvia a vincere in maniera clamorosa le elezioni per diventare sindaco di New York.

