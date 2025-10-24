Accise benzina e diesel | cosa cambia per gli automobilisti e per le casse dello Stato

Scende l'imposta sulla benzina, mentre sale quella sul gasolio. L'intervento è giustificato in termini ambientali, ma, essendo il diesel più diffuso rispetto alla benzina, il vantaggio per l'erario statale risulta notevole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Accise benzina e diesel: cosa cambia per gli automobilisti e per le casse dello Stato

Dopo tre anni di Governo Meloni non solo le accise sulla benzina sono ovviamente ancora in vigore ma con l’ultima manovra di bilancio saliranno sul diesel. Complimenti Presidente, un altro record di cui (non) andare fieri. - facebook.com Vai su Facebook

Spariscono i vantaggi sul diesel: accise uguali a benzina e +550 milioni per lo Stato - Dal prossimo anno scatterà l’allineamento delle accise tra gasolio e benzina: lo Stato incasserà 550 milioni in più ... Secondo automoto.it

Aumento diesel 2026: cosa cambia con la nuova accisa? - Con l'allineamento delle accise assisteremo a un pesante aumento del diesel nel 2026, con conseguenze dirette sugli automobilisti. Segnala sicurauto.it

Accise su benzina e gasolio aumentano: cosa cambia nel 2026 - Dal 1° gennaio 2026, le accise su benzina e gasolio si uniformeranno, con un aumento di 4,05 centesimi per il gasolio e una riduzione equivalente per la benzina. Da italiaoggi.it