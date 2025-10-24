Accise benzina e diesel | cosa cambia per gli automobilisti e per le casse dello Stato

24 ott 2025

Scende l'imposta sulla benzina, mentre sale quella sul gasolio. L'intervento è giustificato in termini ambientali, ma, essendo il diesel più diffuso rispetto alla benzina, il vantaggio per l'erario statale risulta notevole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it





