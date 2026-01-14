Decima stagione per il Teatro dei 3 Mestieri | ecco il cartellone
Il Teatro dei 3 Mestieri di Messina torna con la sua decima stagione, confermando il suo ruolo nel panorama culturale locale. Un traguardo che testimonia l'impegno nel promuovere l'arte teatrale e l'offerta culturale alla comunità. Il nuovo cartellone propone spettacoli e iniziative pensate per coinvolgere un pubblico sempre più ampio, rafforzando la vocazione di questa realtà come punto di riferimento per il territorio.
Il Teatro dei 3 Mestieri di Messina celebra un traguardo importante: la decima stagione teatrale, un anniversario che conferma il percorso artistico, culturale e umano di una realtà diventata punto di riferimento per il territorio.La nuova stagione, significativamente intitolata “10” è un invito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
