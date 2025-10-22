Napoli allarme rosso dopo il 6-2 di Eindhoven | Un incubo che può diventare crisi Daily Mail

Il Napoli vive un momento di profonda crisi. La pesante sconfitta per 6-2 contro il Psv Eindhoven in Champions League ha scosso profondamente l’ambiente e spinto Antonio Conte a suonare un vero e proprio campanello d’allarme. Ne scrive il Daily Mail. Crisi Napoli: la ricostruzione dall’Inghilterra. Scrive il Daily Mail: “Antonio Conte ha suonato un campanello d’allarme dopo la pesante sconfitta per 6-2 del Napoli contro il Psv Eindhoven in Champions League, avvertendo che l’incubo vissuto in Olanda potrebbe essere l’inizio di una crisi più profonda. La doppietta di Scott McTominay al Philips Stadium è stata l’unica nota positiva per i tifosi del Napoli, che hanno assistito impotenti al crollo della loro squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, allarme rosso dopo il 6-2 di Eindhoven: “Un incubo che può diventare crisi” (Daily Mail)

Leggi anche questi approfondimenti

Capitan Di Lorenzo ci mette la faccia, ma lancia l'allarme: questo Napoli ha perso quella sensazione di essere granitico, inscalfibile. Servirà ritrovare compattezza e sopratutto fare un bagno d'umiltà dopo il bruttissimo 6-2 incassato dal PSV in Olanda. - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, scatta l’allarme: seconde linee spente e carattere smarrito. Conte vuole subito il riscatto - X Vai su X

Allarme rosso in casa Napoli, clamoroso ko sul campo del Psv - EINDHOVEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Scatta l’allarme rosso in casa Napoli: dopo lo scivolone in campionato contro il Torino, infatti, arriva ... Come scrive iltempo.it

Sconfitta shock del Napoli a Eindhoven, il PSV domina e dilaga per 6 a 2 - 3 minuti per la lettura EINDHOVEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Scatta l’allarme rosso in casa Napoli: dopo lo scivolone in campionato contro il Torino, infatti, arriva una clamorosa controprestazione anche ... Scrive msn.com

Napoli, ora è allarme: umiliato dal Psv (quarto ko di fila in trasferta) - Per Antonio Conte suona l'allarme: il mercato (ricco) non sta rendendo e le scelte fin qui non hanno pagato Psv Napol ... Secondo panorama.it