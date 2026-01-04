Hojlund dopo l’incubo Manchester United come McTominay è rinato con l’aria di Napoli Daily Mail

Dopo un periodo difficile al Manchester United, Rasmus Hojlund ha trovato nuova linfa al Napoli. Con gol e prestazioni positive, il giovane attaccante sta dimostrando di aver scelto la destinazione giusta per rilanciarsi nel calcio italiano. La sua esperienza in Serie A sembra avergli offerto nuove opportunità di crescita, contribuendo al suo percorso di rinascita professionale.

Hojlund sta vivendo una rinascita al Napoli: gol, prestazioni da protagonista e una nuova vita in Serie A. Dall’addio al Manchester United alla leadership sotto Conte, il giovane danese dimostra di poter essere il fulcro dell’attacco azzurro. Il quotidiano inglese Daily Mail racconta e ricorda: “ Molto è cambiato nel mondo di Rasmus Hojlund da quando, alla fine di luglio, è uscito dagli spogliatoi del Manchester United al Soldier Field di Chicago con un impacco di ghiaccio sulla parte posteriore della gamba destra, chiedendo retoricamente ai giornalisti: «Qualcuno vuole parlarmi?». Quella sera, Hojlund voleva lanciare un messaggio: era determinato a restare e a lottare per il suo posto a Old Trafford nonostante l’interesse del United per Benjamin Sesko, e non vedeva l’ora di confrontarsi con la concorrenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hojlund dopo l’incubo Manchester United, come McTominay è rinato con l’aria di Napoli (Daily Mail) Leggi anche: Schmeichel, contro il Manchester United: “Perché Hojlund e McTominay sono al Napoli” Leggi anche: Napoli, allarme rosso dopo il 6-2 di Eindhoven: “Un incubo che può diventare crisi” (Daily Mail) La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Hojlund appena sbarcato da Manchester, non era stato accolto dai favori della piazza. Ricorda Higuain - Scopri come a Napoli Hojlund ha conquistato il cuore dei tifosi con la sua classe e i suoi gol impressionanti. ilnapolista.it

Hojlund riflette sul suo trasferimento al Napoli e il ruolo di Lukaku e Conte - Scopri le motivazioni di Hojlund per il trasferimento al Napoli e le sue ispirazioni calcistiche. newsmondo.it

Hojlund, Conte ha clonato Lukaku: da scarto dello United a bomber sotto solo a Higuain e Cavani - Antonio Conte non ha Romelu Lukaku dal 14 agosto, ma in fondo non l’ha mai perso per davvero: lo ha semplicemente clonato, ringiovanito e reso più affamato. tuttosport.com

#Lucca ai margini dopo Hojlund: è stato proposto anche alla Juve, gli scenari! Non è partita bene anche l’avventura di Lucca, investimento da 35 milioni finito ai margini dopo l’arrivo di Hojlund: ci pensano in tanti, l’agente ne ha parlato anche con Juve e We - facebook.com facebook

Dopo la Supercoppa, altra prova dominante di #Hojlund: doppietta del danese, il #Napoli vince 2-0 in casa della #Cremonese. #AntonioConte torna secondo x.com

