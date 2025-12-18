Chi è la madre? La figlia posta una foto che la ritrae con la mamma e la sorella e il web va in tilt | lo scatto diventa un indovinello e la rete impazzisce

Una semplice foto tra sorelle e madre diventa un enigma virale: il selfie pubblicato da Natalie cattura l’attenzione di migliaia di utenti, trasformandosi in un vero e proprio indovinello online. La domanda “Chi è la madre?” scatena discussioni e curiosità, dimostrando come un gesto quotidiano possa catturare l’immaginazione di un’intera comunità digitale in pochi istanti.

Non c'è da stupirsi se il selfie pubblicato da Natalie è diventata virale nel giro di pochi minuti facendo letteralmente impazzire il web. La ragazza ha infatti condiviso sui social uno scatto che la ritrae insieme alla sorella e alla giovane mamma mentre le tre sorridono in piedi con abiti succinti che mostrano dei fisici perfetti. Ma guardando questa foto c'è davvero da strizzarsi gli occhi, increduli di fronte alla visione di tre persone decisamente identiche che è davvero difficile distinguere. Natalie, Jazmyne e Tamika Wardell, non passano inosservate e anche se a guardarle sembrano tre sorelle tra di loro c'è una 45enne.

