La biografa di Lindsay Kemp | Con David Bowie un grande amore tentò suicidio per lui
Lindsay Kemp, noto ballerino e coreografo, ebbe un forte legame con David Bowie, che definì un grande amore. La loro amicizia fu intensa e complessa, influenzando profondamente entrambi. Secondo alcune testimonianze, Kemp affrontò momenti di crisi, arrivando a tentare il suicidio per il dolore legato alla fine di questa relazione. La sua storia riflette le sfumature di un rapporto artistico e personale profondamente vissuto.
"Lindsay Kemp è stato follemente innamorato di David Bowie. Dopo aver scoperto un suo tradimento tentò il suicidio, si tagliò le vene in camerino, dopo uno spettacolo, sgorgava sangue.naturalmente tutto molto teatrale. Ma fecero pace e ritornarono a teatro insieme con 'Ziggy Stardust and Spiders from Marts', un capolavoro, uno spartiacque nella storia.
