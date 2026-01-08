La biografa di Lindsay Kemp | Con David Bowie un grande amore tentò suicidio per lui

Lindsay Kemp, noto ballerino e coreografo, ebbe un forte legame con David Bowie, che definì un grande amore. La loro amicizia fu intensa e complessa, influenzando profondamente entrambi. Secondo alcune testimonianze, Kemp affrontò momenti di crisi, arrivando a tentare il suicidio per il dolore legato alla fine di questa relazione. La sua storia riflette le sfumature di un rapporto artistico e personale profondamente vissuto.

È morto Lindsay Kemp, il ballerino-coreografo che ha ispirato David Bowie e Mick Jagger - Danzatore, prima di tutto ("danzo perché è la mia vita", usava dire). huffingtonpost.it

Lindsay Kemp, coreografo scomparso, foto Instagram @lindsaykemp_of - Aveva 80 anni e la maggior parte di questi li aveva trascorsi ballando o creando coreografie per alcuni dei più grandi artisti del panorama internazionale. today.it

