Dati Istat Moreno Zani Tendercapital | Incertezza geopolitica richiede approccio prudente e selettivo negli investimenti Bene calo dello spread Btp-Bund

Secondo i dati Istat, l’incertezza geopolitica e i segnali di rallentamento economico rendono necessario un approccio prudente e selettivo negli investimenti. Dopo un 2025 di inflazione contenuta e tensioni commerciali attenuate, il 2026 si presenta con prospettive di crescita più deboli e maggiore incertezza, anche in considerazione dei recenti sviluppi sul fronte dei titoli di stato e dei mercati finanziari.

"Il quadro delineato dall'Istat conferma che, dopo un 2025 caratterizzato da un rallentamento dell'inflazione, dall'attenuazione delle tensioni commerciali nella parte finale dell'anno e dai tagli dei tassi di interesse da parte delle principali banche centrali, la crescita mondiale entra nel 2026 con prospettive più deboli e un livello di incertezza più elevato. In Italia, dove nel terzo trimestre 2025 si registra un contenuto incremento congiunturale del Pil (+0,1%), si evidenzia un quadro di crescita debole rispetto alla media dell'area euro, con andamenti differenziati tra i diversi settori.

