Spread Btp-Bund in calo dopo il giudizio di Moody’s i vantaggi per gli investitori

Continua il calo dello spread tra Btp e Bund tedeschi. Dopo il giudizio positivo di Moody's, che ha alzato il rating dell'Italia per la prima volta in più di due decenni, il differenziale tra i titoli di Stato del nostro Paese e quelli della Germania si è riportato, in apertura, a 75 punti base, per poi risalire leggermente. Nonostante questo i rendimenti continuano a essere relativamente alti, grazie soprattutto ai tassi di interesse ancora lontani dai livelli pre pandemia. In questo contesto anche la Banca d'Italia ha certificato la sicurezza del debito pubblico italiano Le conseguenze dello spread basso.

