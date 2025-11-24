Spread Btp-Bund in calo dopo il giudizio di Moody’s i vantaggi per gli investitori
Continua il calo dello spread tra Btp e Bund tedeschi. Dopo il giudizio positivo di Moody’s, che ha alzato il rating dell’Italia per la prima volta in più di due decenni, il differenziale tra i titoli di Stato del nostro Paese e quelli della Germania si è riportato, in apertura, a 75 punti base, per poi risalire leggermente. Nonostante questo i rendimenti continuano a essere relativamente alti, grazie soprattutto ai tassi di interesse ancora lontani dai livelli pre pandemia. In questo contesto anche la Banca d’Italia ha certificato la sicurezza del debito pubblico italiano Le conseguenze dello spread basso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Approfondisci con queste news
Borsa: Milano fiacca con lo stacco cedole, in luce Stellantis. Male Leonardo. Lo spread tra Btp e Bund a 74 punti #ANSA Vai su X
Alle ore 09.15 il FTSEMib era in calo dello 0,61% a 42.577 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,59%. Lo spread Btp-Bund ha sfiorato i 75 punti, con il rendimento del Btp decennale che resta al 3,45%. ... leggi l'articolo sulla GazzettadiMilano.i - facebook.com Vai su Facebook
Spread Btp-Bund in calo dopo il giudizio di Moody’s, i vantaggi per gli investitori - Il giudizio positivo dell’agenzia di rating ha fatto calare ancora lo spread Btp- Riporta quifinanza.it
COMMENTO BOND: rendimento Btp e spread in calo dopo promozione Moody's - Caro lettore, Milano Finanza si impegna ogni giorno a produrre un’informazione di qualità, puntuale e approfondita, su temi di grande rilevanza come quelli della finanza. Scrive milanofinanza.it
Lo spread Btp-Bund rende più ricca l’Italia, perché conviene investire ora - Lo spread ai minimi storici rafforza la fiducia dei mercati nell’Italia, tra Btp competitivi, conti pubblici più solidi e risparmi per lo Stato ... Si legge su quifinanza.it