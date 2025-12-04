Spread Btp-Bund ai minimi dal 2009 e rendimenti in calo | perché i mercati premiano l’Italia

L’apertura dei mercati ha confermato un dato rilevante per l’economia italiana: lo spread tra Btp e Bund tedeschi si è attestato a 69 punti base, uno dei valori più bassi registrati dal 2009. Il rendimento del decennale italiano è rimasto stabile intorno al 3,44%, mentre quello tedesco si è posizionato al 2,75%. Indicatori che, secondo gli operatori finanziari, riflettono una fase di maggiore fiducia nella solidità dei conti pubblici italiani. Nel corso della mattinata di ieri lo spread ha oscillato tra 69 e 70 punti, una dinamica tipica delle prime ore di contrattazione ma che non modifica la tendenza generale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spread Btp-Bund ai minimi dal 2009 e rendimenti in calo: perché i mercati premiano l’Italia

