Daniele è morto per una manovra improvvisa dell' autocarro la tragedia di Saltapari ricostruita dal consulente tecnico
Il 7 giugno 2023, Saltapari ha perso il figlio Daniele in un incidente stradale causato da una manovra improvvisa di un autocarro. La ricostruzione della dinamica, affidata a un consulente tecnico, ha portato alla luce dettagli essenziali per comprendere l’accaduto. Dopo mesi di indagini, finalmente alcuni punti chiave sono stati chiariti, contribuendo a fare luce su una tragedia che ha profondamente colpito la comunità.
“Finalmente un punto fondamentale della dinamica è stato chiarito”. Mauro Saltapari non si è mai arreso: fin dal giorno della tragedia in cui ha perso la vita il figlio Daniele, il 7 giugno del 2023, ha cercato la verità. “Perché lui non può difendersi più, ma io posso farlo per lui”, ha sempre. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
