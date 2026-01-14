Daniele è morto per una manovra improvvisa dell' autocarro la tragedia di Saltapari ricostruita dal consulente tecnico

Il 7 giugno 2023, Saltapari ha perso il figlio Daniele in un incidente stradale causato da una manovra improvvisa di un autocarro. La ricostruzione della dinamica, affidata a un consulente tecnico, ha portato alla luce dettagli essenziali per comprendere l’accaduto. Dopo mesi di indagini, finalmente alcuni punti chiave sono stati chiariti, contribuendo a fare luce su una tragedia che ha profondamente colpito la comunità.

