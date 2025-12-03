Amici tragedia per una ex concorrente | è morto il marito giovanissimo morte tragica e improvvisa
La notizia della morte di Salvatore Raciti ha scosso non solo la città di Catania, ma anche il mondo dello spettacolo, dove il suo nome era legato a quello di Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi molto amata nelle prime edizioni del talent. Raciti, imprenditore conosciuto per la gestione dello stabilimento balneare Le Capannine, se n’è andato all’improvviso a soli 41 anni, lasciando sgomenti familiari, amici e quanti lo avevano seguito nel corso della sua vita professionale. L’accaduto, avvenuto tra l’1 e il 2 dicembre, ha aperto interrogativi sulle circostanze del decesso, al punto che la Procura di Catania ha avviato immediati accertamenti. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Approfondisci con queste news
TRAGEDIA PER SUSY FUCCILLO EX AMICI, È MORTO IL MARITO SALVATORE IN CIRCOSTANZE TRAGICHE Una tragedia ha colpito Susy Fuccillo, volto noto al pubblico di Amici di Maria De Filippi dove si era fatta conoscere come ballerina. Ne - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia per Susy Fuccillo ex Amici, è morto il marito Salvatore in circostanze tragiche Vai su X
Chi è Plasma di Amici 25: ex concorrente di X Factor/ Canzoni, fidanzata e amicizia con Olly - Plasma 8003, il rapper genovese che non si è mai arreso: dopo l’eliminazione a X Factor ora conquista la scuola di Amici. Secondo ilsussidiario.net
Amici 25, Michelle Cavallaro: chi la cantante ex concorrente de Il Collegio/ La storia con Alex Wyse - La cantante, prima di entrare nella Scuola più famosa d’Italia, aveva già preso parte ad un altro noto ... Lo riporta ilsussidiario.net
L’ex Amici 21 accusa Anna di plagio per Désolée: “È tutto sbagliato” - Un ex concorrente di Amici ha accusato Anna e la sua Désolée di aver plagiato un brano del 2022 dal titolo Pezzo Latino. Si legge su fanpage.it