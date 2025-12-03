Amici tragedia per una ex concorrente | è morto il marito giovanissimo morte tragica e improvvisa

La notizia della morte di Salvatore Raciti ha scosso non solo la città di Catania, ma anche il mondo dello spettacolo, dove il suo nome era legato a quello di Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi molto amata nelle prime edizioni del talent. Raciti, imprenditore conosciuto per la gestione dello stabilimento balneare Le Capannine, se n’è andato all’improvviso a soli 41 anni, lasciando sgomenti familiari, amici e quanti lo avevano seguito nel corso della sua vita professionale. L’accaduto, avvenuto tra l’1 e il 2 dicembre, ha aperto interrogativi sulle circostanze del decesso, al punto che la Procura di Catania ha avviato immediati accertamenti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

